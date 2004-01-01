Космос: от Аристотеля до Хаббла

Книги расскажут читателям об эволюции звёзд, позволят совершить экскурсию по космическому пространству, познакомят с сообществом космонавтов, объяснят, как устроены космические корабли и Международная космическая станция.

На страницах изданий можно увидеть образцы космической моды, ведь скафандры, которые использовались космонавтами 60 лет назад, очень сильно отличаются от современных.

Среди книг, представленных на выставке, биографии выдающихся теоретиков и практиков космонавтики, издания о соперничестве космических держав в годы «холодной войны» и устройстве Вселенной.

Читатели познакомятся с «Путеводителем космического туриста» и «Марсианским проектом Сергея Павловича Королёва», с «Космологией» и человеком, который «убил Плутон».