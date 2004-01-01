159234

Космодром

Космический парк приключений

0
Я иду
Ваша оценка
Возраст: Для всей семьи.

В МУРМАНСКЕ открыт набор в космонавты. Твой шанс полететь в космос!

Космодром — это космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями!

Ты будешь управлять космическим кораблем! Увидишь Землю из космоса! Прогуляешься по Юпитеру! Заманчиво? А это еще не все.

Билет действует в течение всего дня, вы сможете заходить и выходить неограниченное количество раз. Вы проведёте у нас не меньше 2 часов. Интересно будет абсолютно всем!

Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:

  • Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания!
  • Прогулка по Юпитеру с притяжением в 2,4 раза больше, чем на Земле!
  • Модели ракет, спутников, МКС и марсохода!
  • Виртуальная реальность!
  • Испытание лунной гравитации!
  • Питания для настоящих космонавтов!
  • и много другое!

Приходите удивить себя и своих детей!

Группа ВК

ТРЦ «Форум»
c 18 июня по 3 июля
Цены

Стоимость билета - 400₽. Детям до 3-х лет - БЕСПЛАТНО! (при предъявлении документа, подтверждающего дату рождения)
Стоимость мастер-класса «Рисование 3D-ручкой» - 200₽.

Все зоны выставки включены в билет, кроме мастер-классов и космического питания.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?