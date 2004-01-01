В МУРМАНСКЕ открыт набор в космонавты. Твой шанс полететь в космос!

Космодром — это космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями!

Ты будешь управлять космическим кораблем! Увидишь Землю из космоса! Прогуляешься по Юпитеру! Заманчиво? А это еще не все.

Билет действует в течение всего дня, вы сможете заходить и выходить неограниченное количество раз. Вы проведёте у нас не меньше 2 часов. Интересно будет абсолютно всем!

Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:

Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания!

Прогулка по Юпитеру с притяжением в 2,4 раза больше, чем на Земле!

Модели ракет, спутников, МКС и марсохода!

Виртуальная реальность!

Испытание лунной гравитации!

Питания для настоящих космонавтов!

и много другое!

Приходите удивить себя и своих детей!

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