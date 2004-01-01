Космодром
Космический парк приключений
Космический парк приключений
В МУРМАНСКЕ открыт набор в космонавты. Твой шанс полететь в космос!
Космодром — это космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями!
Ты будешь управлять космическим кораблем! Увидишь Землю из космоса! Прогуляешься по Юпитеру! Заманчиво? А это еще не все.
Билет действует в течение всего дня, вы сможете заходить и выходить неограниченное количество раз. Вы проведёте у нас не меньше 2 часов. Интересно будет абсолютно всем!
Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:
Приходите удивить себя и своих детей!
Стоимость билета - 400₽. Детям до 3-х лет - БЕСПЛАТНО! (при предъявлении документа, подтверждающего дату рождения)
Стоимость мастер-класса «Рисование 3D-ручкой» - 200₽.
Все зоны выставки включены в билет, кроме мастер-классов и космического питания.