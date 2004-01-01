Космическая неделя в Областной научной библиотеке

В этом году 12 апреля отмечается 60-летие первого полета человека в космос, который Юрий Гагарин совершил с космодрома Байконур на космическом корабле «Восток-1».



С 12 по 18 апреля библиотека предлагает разнообразные мероприятия, посвященные этому событию, а также истории космонавтики.



12 апреля в 11:00 на платформе ZOOM пройдет интеллектуальная онлайн-игра Росквиз.

В ней примут участие представители учреждений культуры Мурманской области. Им предстоит ответить на вопросы о строении Солнечной системы, основных событиях и героях освоения ближнего космического пространства.

14 апреля в 10:00 (конференц-зал, 3 этаж) для студентов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа пройдет лекция-презентация «Юрий Алексеевич Гагарин и Кольский Север». Ребята узнают, как связан первый космонавт Земли с Мурманской областью, где на Севере находятся музеи Гагарина. В каких условиях жила молодая семья Гагариных, каким человеком был Юрий Алексеевич, чем любил заниматься в свободное время.



15 апреля в 15:00 (подиум-холл, 4 этаж) команды студентов Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета сразятся в интеллектуальном поединке, посвященном космосу из цикла «Красиво атомы сложились». Игра разработана Информационным центром по атомной энергии. Её участникам предстоит выполнить задания при помощи разных подсказок. Задача игроков – угадать загаданное на более раннем этапе, желательно с первой подсказки.



17 апреля в 15:00 (конференц-зал, 3 этаж) состоится встреча «Дорога, что к звёздам привела». Её участники узнают об этапах космического пути нашей страны, познакомятся с интересными фактами из биографии первого космонавта планеты, увидят фрагменты документальной хроники, посвященной Юрию Гагарину, прозвучат песни и стихи.

В течение недели посетители библиотеки смогут увидеть видео-реконструкцию первого космического полета (зал электронных ресурсов, 3 этаж). Ролик создан специалистом библиотеки на основе документальных видеохроник, фотографий, фрагментов аудиозаписей.

Зрители смогут наблюдать за стартом ракеты «Восток-1», узнают характеристики и устройство ракеты-носителя, выяснят технические подробности спускаемого аппарата.

Вместе с Юрием Гагариным поднимутся на борт космического корабля, услышат голос Юрия Левитана и совершат поездку на знаменитом автомобиле ЗИЛ -111В.



В зале отраслевой литературы (2 этаж) посетителей библиотеки ждет выставка редких изданий «В безбрежном времени Вселенной». Здесь представлены книги конца XIX–начала XX вв., выпущенные известными издателями того периода – Флорентием Павленковым, Адольфом Марксом, Алексеем Сувориным. Выставка ретро-периодики «Созвездье Гагарина» (2 этаж) представит газеты и журналы периода первого полета человека в космос. Выставка «Космос: от Аристотеля до Хаббла» (2 этаж) познакомит с «Путеводителем космического туриста» и «Марсианским проектом Сергея Павловича Королёва», с «Космологией» и человеком, который «убил Плутон», а также с изданиями, на страницах которых можно увидеть образцы космической моды.



Планетарий «Просто космос» ждет посетителей ежедневно на показах научно-популярных фильмов о путешествиях на Луну, к Солнцу, к самому краю Солнечной системы, о космонавтике, астрономии и звездных светилах. Технология стереоскопической полнокупольной проекции позволит зрителям полностью погрузиться в происходящее.



Расписание кинопоказов, информация о билетах на сайте библиотеки и в группе планетария в ВК.