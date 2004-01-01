В отделе народного искусства и ремёсел состялось открытие фотовыставки «Кошкин дом» А.Е. Говорова, хранителя музея Кольской энергосистемы в посёлке Мурмаши.

Александр любит путешествовать по северному краю. За это время с фотоаппаратом побывал в Териберке, Дальних Зеленцах, на полуострове Средний и Рыбачий, с. Ловозеро, Умбе, Кузреке, Варзуге. Фотовыставки: «Северный край», «НЛО» «Свой взгляд», «Наш праздник», «Веселые картинки», «Планета А», «Меломан», «Снег в городе», «Мурманск. Ночь музеев», «Многоликая Териберка», «Лыжня зовет» в разное время демонстрировались в Мурманском областном художественном музее.

История возникновения идеи выставки «Кошкин дом» связана с реальными кошками, семейство которых поселилось на даче у Александра Говорова. Наблюдая за забавными животными, фотограф создал серию коллажей, состоящих из двадцати чёрно-белых фотографий формата А4.

Посмотреть на очаровательных котов и котят в стильном чёрно-белом оформлении можно будет в Доме Ремёсел (ул. Книповича, д. 23А) до 1 сентября 2024 года.