Кошкин дом

Гродненский областной театр кукол

Автор: Самуил Маршак

Режиссер-постановщик: Заслуженный деятель искусств РБ Олег Жюгжда

Художник-постановщик: Лариса Микина-Прободяк

Композитор: Анатолий Кандыба

Знакомое с детства стихотворение Самуила Маршака в исполнении артистов Гродненского областного театра кукол превращается в искрометный мюзикл о жизни и нравах коттеджного поселка, где все обитатели «белые и пушистые».Но, как известно из первоисточника, после богемного вечера при свечах «…погорел у кошки дом»…Героиня (Тетя Кошка), только оказавшись в беде, поняла, как была жестока к бедным котятам, искавшими когда-то у нее приют. Спектакль – участник XI Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» г. Рязань, IX телевизионно-театрального фестиваля Союзного государства Беларуси и России «Ожившая сказка» г. Москва (Лариса Микина-Прободяк награждена дипломом «Лучший художник театра кукол»).

Гродненский областной театр кукол был создан в 1980 году. В настоящее время театр насчитывает в своем репертуаре более 30-ти спектаклей, в которых широко используется весь арсенал выразительных средств современного театра кукол: различные системы кукол, маски, подвижные детали костюмов и декораций, работа актеров в драматическом плане. Прекрасный актерский ансамбль, изысканная и изящная сценография, современная концептуальная режиссура делают Гродненский областной театр кукол одним из интереснейших театров Беларуси и близлежащего европейского региона.

В спектакле заняты: Ольга Авасильки, Вячеслав Амбросевич, Иван Добрук, Наталья Доценко, Алексей Кирмуть, Лариса Микулич, Людмила Павловская, Наталья Пилипчик, Татьяна Потапова

Продолжительность: 60 минут (с антрактом)