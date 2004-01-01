Кошкин дом
Искрометный мюзикл о жизни и нравах коттеджного поселка, где все обитатели «белые и пушистые»
Искрометный мюзикл о жизни и нравах коттеджного поселка, где все обитатели «белые и пушистые»
Гродненский областной театр кукол
Автор: Самуил Маршак
Режиссер-постановщик: Заслуженный деятель искусств РБ Олег Жюгжда
Художник-постановщик: Лариса Микина-Прободяк
Композитор: Анатолий Кандыба
Знакомое с детства стихотворение Самуила Маршака в исполнении артистов Гродненского областного театра кукол превращается в искрометный мюзикл о жизни и нравах коттеджного поселка, где все обитатели «белые и пушистые».Но, как известно из первоисточника, после богемного вечера при свечах «…погорел у кошки дом»…Героиня (Тетя Кошка), только оказавшись в беде, поняла, как была жестока к бедным котятам, искавшими когда-то у нее приют. Спектакль – участник XI Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» г. Рязань, IX телевизионно-театрального фестиваля Союзного государства Беларуси и России «Ожившая сказка» г. Москва (Лариса Микина-Прободяк награждена дипломом «Лучший художник театра кукол»).
Гродненский областной театр кукол был создан в 1980 году. В настоящее время театр насчитывает в своем репертуаре более 30-ти спектаклей, в которых широко используется весь арсенал выразительных средств современного театра кукол: различные системы кукол, маски, подвижные детали костюмов и декораций, работа актеров в драматическом плане. Прекрасный актерский ансамбль, изысканная и изящная сценография, современная концептуальная режиссура делают Гродненский областной театр кукол одним из интереснейших театров Беларуси и близлежащего европейского региона.
В спектакле заняты: Ольга Авасильки, Вячеслав Амбросевич, Иван Добрук, Наталья Доценко, Алексей Кирмуть, Лариса Микулич, Людмила Павловская, Наталья Пилипчик, Татьяна Потапова
Продолжительность: 60 минут (с антрактом)
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