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Конёк - Горбунок

Гастроли Петербургской оперетты

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События: Спектакли.

О чем наша сказка? О любви! Любви к людям, любви к природе, любви к Родине. О чувстве долга. О подлинной и пожизненной готовности к подвигу! О необъятном великодушии русском, о готовности к Чуду и умении искренне восхищаться им. А еще о готовности, не задумываясь, рвануть за другом на край света, а придется- и жизнь отдать за «други своя»! О великолепной, необъятной русской душе! Которая парит себе над коварством, злобой и жадностью этого мира. Парит, посмеиваясь, и прощает его, и жалеет его, и бережет... Это эмоции, а теперь о спектакле. Очередной шедевр (если шедевр можно назвать очередным)- это живопись Олега Молчанова! Изящная, остроумная, стильная пластическая история от балетмейстера Ирины Новик! Цельная, эмоциональная и очень точно выстроенная режиссура от Станислава Мозгового! Яркие, самобытные костюмы от Елены Сазоновой! И, конечно, артисты! Веселая, безбашенно заразительная ватага людей с первого слова увлекают, соблазняют и заманивают зрителя в страну своей волшебной сказки. Ни одного проходного персонажа- все на месте! Все прекрасны! Ух, как редко встречаешь подобное явление на театральных подмостках! Приходите, не пожалеете!

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