Кому назначен вечный смех взамен улыбки легкокрылой…

9 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Шарля Пьера Бодлера – французского поэта, критика, эссеиста и переводчика, повлиявшего на развитие всей последовавшей европейской поэзии, классика французской и мировой литературы.

Самый известный поэтический сборник Бодлера «Цветы зла» вышел в 1857 году. Главная черта сборника – сокрушительная откровенность автора, ожесточенного до крайности, с непримиримой враждой ко всему, что видит. Это публичная исповедь, сокровенная, даже интимная. «Цветы зла» совершили революцию в поэзии, положив начало символизму и декадансу.

В издании «Цветы зла»: стихотворения» представлено творчество Бодлера в переводах лучших русских поэтов, среди которых – Иннокентий Анненский и Дмитрий Мережковский, Валерий Брюсов и Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов и Ариадна Эфрон, Бенедикт Лифшиц и Вильгельм Левик.

Книга «Парижский сплин: стихотворения в прозе» открывает читателю бодлеровский Париж – таинственный и сумрачный, полуреальный и полумистический.

Сборник «Стихотворения. Проза» в серии «Бессмертная библиотека» включает эссе Бодлера, дневники и статьи об искусстве.

Российское издание «Цветы зла. Стихотворения в прозе» на французском языке сопровождается подробными комментариями на русском. Знатоки норвежского языка могут взять для чтения сборник «Цветы зла», вышедший в Норвегии.

Личность Шарля Бодлера привлекала внимание многочисленных исследователей литературы. Немецкий мыслитель Вальтер Беньямин в книге «Бодлер» сквозь фигуру поэта, как сквозь призму, рассматривает особенности культуры XIX века.

В издании «Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль» Михаила Нольмана определяется место Бодлера в истории европейской литературы, и подробно характеризуется его эстетика.

О «веке Бодлера» пишет Игорь Гарин в книге «Проклятые поэты», изучая жизнь великих художников Франции XIX века, искания которых оказали определяющее влияние на развитие мировой культуры, в том числе русской.