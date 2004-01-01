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Комедия – дело серьезное

Интерактивная выставка к 100-летию Юрия Никулина

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События: Выставки.

Интерактивная выставка посвящена великому человеку, артисту и клоуну Юрию Владимировичу Никулину. Фильмы с его участием не стареют, их с удовольствием смотрят новые поколения зрителей.


Участники выставки познакомятся с изданиями из фонда библиотеки, посвященными жизни и творчеству артиста. Узнают интересные факты биографии Юрия Владимировича, посмотрят фрагменты из кинофильмов с его участием, вспомнят наиболее яркие роли выдающегося актера.


Ярким акцентом мероприятия станет выступление ансамбля солистов «Орфей». В их исполнении прозвучат песни из кинофильмов с участием Юрия Никулина.


Интерактивная выставка подготовлена совместно с Всероссийским созидательным движением «Русский лад».

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