29 октября Мурманская областная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Мурманской области проводит первые областные чтения, посвященные писателю Николаю Владимировичу Колычеву (1959-2017), «Колычевская осень».

Имя поэта Николая Колычева известно далеко за пределами Кольского полуострова. Он автор 18 книг, изданных в Москве и в Мурманске, лауреат Всероссийских премий – Большой литературной премии Союза писателей России; «Ладога» им. А. Прокофьева; «Неизбывный вертоград» им. Н. Тряпкина; дважды – «Золотое перо России», региональной премии им. А. Подстаницкого. Награжден медалью им. Михаила Шолохова «За гуманизм и служение России».

Цель Чтений – популяризация и продвижение творчества автора в Мурманской области и за ее пределами.

В библиотеке будет работать несколько тематических площадок:

- «Музыкально-поэтическая». На площадке прозвучат песни мурманских авторов на стихи Николая Колычева, участники мероприятия прочитают стихи поэта

- «Дискуссионная». Размышляя о литературном наследии Николая Колычева, в диалог вступят поэты, писатели, критики

- «Анимационная». На площадке будут демонстрироваться мультфильмы, созданные по произведениям Николая Колычева

- «Иллюстративная». Участники мероприятия встретятся с художниками-иллюстраторами, издателями книг Николая Колычева.