Колычевская осень
Областные чтения, посвященные писателю Николаю Владимировичу Колычеву
Областные чтения, посвященные писателю Николаю Владимировичу Колычеву
29 октября Мурманская областная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Мурманской области проводит первые областные чтения, посвященные писателю Николаю Владимировичу Колычеву (1959-2017), «Колычевская осень».
Имя поэта Николая Колычева известно далеко за пределами Кольского полуострова. Он автор 18 книг, изданных в Москве и в Мурманске, лауреат Всероссийских премий – Большой литературной премии Союза писателей России; «Ладога» им. А. Прокофьева; «Неизбывный вертоград» им. Н. Тряпкина; дважды – «Золотое перо России», региональной премии им. А. Подстаницкого. Награжден медалью им. Михаила Шолохова «За гуманизм и служение России».
Цель Чтений – популяризация и продвижение творчества автора в Мурманской области и за ее пределами.
В библиотеке будет работать несколько тематических площадок:
- «Музыкально-поэтическая». На площадке прозвучат песни мурманских авторов на стихи Николая Колычева, участники мероприятия прочитают стихи поэта
- «Дискуссионная». Размышляя о литературном наследии Николая Колычева, в диалог вступят поэты, писатели, критики
- «Анимационная». На площадке будут демонстрироваться мультфильмы, созданные по произведениям Николая Колычева
- «Иллюстративная». Участники мероприятия встретятся с художниками-иллюстраторами, издателями книг Николая Колычева.