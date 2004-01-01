Кольский север - неиссякаемый источник вдохновения

Надежда родилась и выросла в Городе-Герое Мурманске. С детства увлечена природой родного края.

В 2008 году окончила факультет культуры и искусств Мурманского государственного педагогического университета.

С 2009 года преподает в Детской школе искусств №4 города Мурманска. Имеет высшую педагогическую категорию.

Автор - активный участник региональных и городских выставок и мероприятий.



Мобильная фотография - довольно молодой жанр фотоискусства. Попытки использовать мобильный телефон как основной инструмент фотосъемки предпринимались достаточно давно, но из-за низкого качества телефонных камер снимки оставляли желать лучшего. Прогресс не стоит на месте и на сегодняшний день мобильная фотография – это не только селфи и снимки еды для Instagram. Её уникальность в том, что человек может снимать где угодно, что угодно и когда угодно.

С телефоном легко путешествовать. Не надо брать с собой сумку с техникой, которая весит 5 кг. В этом и заключается мобильность.

В экспозицию выставки вошли фотографии флоры и фауны Кольского полуострова, ночные и зимние пейзажи, снятые на камеру смартфона.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).

Вход свободный.