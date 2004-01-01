158295

Колдунья с улицы Муфтар

Спектакль по мотивам сказки Пьера Грипари в переводе М. Яснова

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. 

Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема!

Режиссер-постановщик: Ахим Вопоп
Художник-постановщик: Виктория Савченко
Продолжительность: 50 минут 
Рекомендуемый возраст: 6+

Театр кукол
30 апреля
11:00
13:30
Цены

Купить электронный билет

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?