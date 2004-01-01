Колдунья с улицы Муфтар
Спектакль по мотивам сказки Пьера Грипари в переводе М. Яснова
Спектакль по мотивам сказки Пьера Грипари в переводе М. Яснова
Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка.
Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема!
Режиссер-постановщик: Ахим Вопоп
Художник-постановщик: Виктория Савченко
Продолжительность: 50 минут
Рекомендуемый возраст: 6+