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Когда в саду цветет сирень

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены работы профессиональных и самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Простые, но очень изящные, тщательно продуманные, чувственные натюрморты подарят зрителю радость, яркие и манящие своим ароматом весенние цветы сирени впечатлят своей красотой.

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