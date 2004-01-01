Когда в саду цветет сирень
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея
В экспозиции будут представлены работы профессиональных и самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
Простые, но очень изящные, тщательно продуманные, чувственные натюрморты подарят зрителю радость, яркие и манящие своим ароматом весенние цветы сирени впечатлят своей красотой.
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.
Выставка, посвященная 85-летию графика и живописца