Когда в саду цветет сирень

В экспозиции будут представлены работы профессиональных и самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Простые, но очень изящные, тщательно продуманные, чувственные натюрморты подарят зрителю радость, яркие и манящие своим ароматом весенние цветы сирени впечатлят своей красотой.