Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию книги преподавателя русского языка и литературы Нахимовского военно-морского училища Александра Маркова.

Произведения автора публиковались в издательствах «Спутник +» (Москва), «ТулГу» (Тула), «Перо» (Москва), «Десятая муза» (Саратов).

Автор представит читателям новую книгу «Когда сбежать захочется от грусти…», вышедшую в Мурманске в этом году. Александр расскажет о своем творчестве, прочтет свои стихи.

В презентации примут участие любители поэзии, нахимовцы.