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Когда сбежать захочется от грусти

Презентация книги Александра Маркова 

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События: Презентации.

Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию книги преподавателя русского языка и литературы Нахимовского военно-морского училища Александра Маркова.

Произведения автора публиковались в издательствах «Спутник +» (Москва), «ТулГу» (Тула), «Перо» (Москва), «Десятая муза» (Саратов).

Автор представит читателям новую книгу  «Когда сбежать захочется от грусти…», вышедшую в Мурманске в этом году. Александр  расскажет о своем творчестве, прочтет свои стихи. 

В презентации примут участие любители поэзии, нахимовцы.

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