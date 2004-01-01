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Когда компьютеры были большими

Экскурсии в Музее Областной научной библиотеки

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События: Экскурсии.

В зале электронных ресурсов Областной научной библиотеки работает необычный музей - «Когда компьютеры были большими».

Здесь представлены электронно-вычислительные машины, носители информации, периферийные устройства и средства вычисления. Экспонаты сопровождаются  любопытными фактами и сведениями, посвященными первым вычислительным машинам начала эпохи появления микроэлектроники и информатики.

Посетители увидят перфокарты, арифмометр, логарифмическую линейку, счеты, дискеты и магнитные ленты, уникальные модели персональных компьютеров почтенных лет и игровые приставки конца XX века, раритетные издания, посвященные вычислительной технике.

Цены

Записаться на экскурсии можно по телефону или электронной почте: 45-48-35 elres@mgounb.ru

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