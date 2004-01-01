Когда компьютеры были большими

В зале электронных ресурсов Областной научной библиотеки работает необычный музей - «Когда компьютеры были большими».

Здесь представлены электронно-вычислительные машины, носители информации, периферийные устройства и средства вычисления. Экспонаты сопровождаются любопытными фактами и сведениями, посвященными первым вычислительным машинам начала эпохи появления микроэлектроники и информатики.

Посетители увидят перфокарты, арифмометр, логарифмическую линейку, счеты, дискеты и магнитные ленты, уникальные модели персональных компьютеров почтенных лет и игровые приставки конца XX века, раритетные издания, посвященные вычислительной технике.