Когда ангелы шутят

Верите вы в чудеса или нет, но эта история недаром случилась именно в наши времена.

Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве. Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку, и они не могут разнять ладони.

Мистика - скажете вы. Нет - чудо!

Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф. Только нашим героям совсем не до шуток.

У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!

Спектакль наполнен светлыми чувствами, музыкой, предвосхищением чуда и верой в будущее.

В 2020 году спектакль был признан лучшей антрепризой 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Продолжительность 1час 45 минут без антракта

Режиссёр-постановщик – Валерия Итименева

Художник-постановщик – Анастасия Трубникова

Хореограф - Серафима Соловьева

Помощник режиссёра - Анастасия Леушина

Художник по свету – Сергей Говорушкин

Автор музыкального решения – Юрий Лобаченко

Звукорежиссёр – Александр Болотников

Заведующий постановочной частью - Геворг Беракчян

Технический директор - Олег Кондаков

Исполнительный продюсер - Светлана Чилей

Генеральный продюсер - Евгений Зайцев



В спектакле заняты актёры:

Мария Порошина,

Илья Шакунов,

Григорий Сиятвинда,

Дмитрий Мухамадеев,

Елена Бирюкова,