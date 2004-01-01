Когда ангелы шутят
Комедия по пьесе Ольги Степновой
Комедия по пьесе Ольги Степновой
Верите вы в чудеса или нет, но эта история недаром случилась именно в наши времена.
Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве. Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку, и они не могут разнять ладони.
Мистика - скажете вы. Нет - чудо!
Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф. Только нашим героям совсем не до шуток.
У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!
Спектакль наполнен светлыми чувствами, музыкой, предвосхищением чуда и верой в будущее.
В 2020 году спектакль был признан лучшей антрепризой 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».
Продолжительность 1час 45 минут без антракта
Режиссёр-постановщик – Валерия Итименева
Художник-постановщик – Анастасия Трубникова
Хореограф - Серафима Соловьева
Помощник режиссёра - Анастасия Леушина
Художник по свету – Сергей Говорушкин
Автор музыкального решения – Юрий Лобаченко
Звукорежиссёр – Александр Болотников
Заведующий постановочной частью - Геворг Беракчян
Технический директор - Олег Кондаков
Исполнительный продюсер - Светлана Чилей
Генеральный продюсер - Евгений Зайцев
В спектакле заняты актёры:
Мария Порошина,
Илья Шакунов,
Григорий Сиятвинда,
Дмитрий Мухамадеев,
Елена Бирюкова,