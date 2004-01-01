Книжный клуб

В этот раз книголюбы будут обсуждать научно-фантастический роман «Задача трех тел». Его автор - писатель из Китая Лю Цысинь. В творческом багаже писателя несколько рассказов и романов. Наибольшую известность ему принесла трилогия «Память о прошлом Земли». «Задача трех тел» является первой частью трилогии.

Книголюбы обменяются мнениями о прочитанном, узнают о новинках художественной и научно-популярной литературы, поступивших в библиотеку и наметят книгу для обсуждения на будущей встрече.