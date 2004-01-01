В течение года мы проводим творческие мастерские с подбором литературы и озвучиванием отрывков из художественных книг в профессиональной студии звукозаписи в библиотеке на #КарлаМаркса29.



Именно ты можешь стать «голосом» книги.



16 сентября в 18:00 читаем «Книги твоего города»!



Предлагаем озвучить отрывки из книг авторов нашего края, которые близки сердцу.



Открой для себя книги родного города по-новому и поделись со слушателями.

Место проведения: ул. Карла Маркса д.29 ТК "Центральный" 3 этаж



Успей записаться на мероприятие по телефону 45-16-17 и стать звездой озвучки.

