159760

Книги твоего города

Творческая встреча

0
Я иду
Ваша оценка
События: Творческая встреча.

В течение года мы проводим творческие мастерские с подбором литературы и озвучиванием отрывков из художественных книг в профессиональной студии звукозаписи в библиотеке на #КарлаМаркса29.

Именно ты можешь стать «голосом» книги.

16 сентября в 18:00 читаем «Книги твоего города»!

Предлагаем озвучить отрывки из книг авторов нашего края, которые близки сердцу.

Открой для себя книги родного города по-новому и поделись со слушателями.

Место проведения: ул. Карла Маркса д.29 ТК "Центральный" 3 этаж

Успей записаться на мероприятие по телефону 45-16-17 и стать звездой озвучки.

Город Мурманск
16 сентября
18:00

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?