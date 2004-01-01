Книги летнего формата

На выставке представлены новые книги о здоровом питании и принципах здоровой жизни.

Книга Татьяны Михайленко «Лайфхаки о здоровом теле и позитивном мышлении» поможет сформировать понимание ключевых идей здорового образа жизни, а также отбросить лишнее и развеять популярные мифы.

О построении здорового, сильного и выносливого тела рассказывает Артем Демчуков в книге «Фрукторианство. Новый взгляд на эволюцию питания человека».

Авторы книги «Шведские правила здоровья» дают советы, которые позволят омолодить биологический возраст.

На выставке также представлены журналы «Здоровье».