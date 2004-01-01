Книги летнего формата
На выставке представлены новые книги о здоровом питании и принципах здоровой жизни.
На выставке представлены новые книги о здоровом питании и принципах здоровой жизни.
Книга Татьяны Михайленко «Лайфхаки о здоровом теле и позитивном мышлении» поможет сформировать понимание ключевых идей здорового образа жизни, а также отбросить лишнее и развеять популярные мифы.
О построении здорового, сильного и выносливого тела рассказывает Артем Демчуков в книге «Фрукторианство. Новый взгляд на эволюцию питания человека».
Авторы книги «Шведские правила здоровья» дают советы, которые позволят омолодить биологический возраст.
На выставке также представлены журналы «Здоровье».
Выставка ко Дню русского языка
Выставка участников проекта