Книги, которые взрывают мозг

На выставке представлены книги разных жанров, но все они надолго остаются в памяти и заставляют посмотреть на привычные вещи в ином контексте. После прочтения любой из книг вам гарантирована неделя глубоких раздумий.

Антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла и «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери прошли испытание временем и завоевали читательскую любовь по всему миру.

Увлекательная история Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» уносит читателей в пугающее общество будущего.

Сюжет книги Мэри и Перси Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» разворачивается в духе готического триллера. Роман будоражит сердца читателей, наводя на размышления об опасностях научных исследований и человеческих суждений.