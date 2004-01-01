Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье

Как не допустить, чтобы «любовная лодка разбилась о быт»? Как сохранить огонь, но в то же время превратить отношения в надежную гавань? Авторы представленных книг – психологи и психотерапевты – расскажут о любви с научной точки зрения, помогут услышать близкого человека, научат, как правильно справиться с собственными эмоциями.

В книгах Натальи Толстой «Секретный код счастья в семье, или Дорогой, сделай так, как нужно нам!» и «Любовь. От заката до рассвета. Воскресение чувств» затронуты животрепещущие вопросы, касающиеся любовных отношений. Советам автора следует весь столичный бомонд – бизнесмены, актеры, звезды эстрады, политики и спортсмены.

«Брак как произведение искусства» Юлии Кристевой и Филиппа Соллерса доказывает, что даже союз, основанный на любви и взаимопонимании, требует работы над собой и непрекращающегося диалога партнеров.