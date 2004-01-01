156802

Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье

Выставка изданий о семейном счастье

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Как не допустить, чтобы «любовная лодка разбилась о быт»? Как сохранить огонь, но в то же время превратить отношения в надежную гавань? Авторы представленных книг – психологи и психотерапевты – расскажут о любви с научной точки зрения, помогут услышать близкого человека, научат, как правильно справиться с собственными эмоциями.

В книгах Натальи Толстой «Секретный код счастья в семье, или Дорогой, сделай так, как нужно нам!» и «Любовь. От заката до рассвета. Воскресение чувств» затронуты животрепещущие вопросы, касающиеся любовных отношений. Советам автора следует весь столичный бомонд – бизнесмены, актеры, звезды эстрады, политики и спортсмены.

«Брак как произведение искусства» Юлии Кристевой и Филиппа Соллерса доказывает, что даже союз, основанный на любви и взаимопонимании, требует работы над собой и непрекращающегося диалога партнеров.

Смотрите также

155856155856
00
Умная гостиная
c 8 июня по 31 декабря
Художественный музей

Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?