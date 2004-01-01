Книги, которые помогут лучше понять животных

Почти в каждом доме сегодня живет хотя бы один питомец. За последние годы к традиционным домашним животным, кошкам и собакам, добавились экзотические рептилии, птицы и грызуны.

А как много нам известно о животных? Представленные на выставке книги помогут узнать о самых удивительных созданиях, научиться понимать сигналы животных, выстраивать с ними крепкую дружбу.

Каково это – быть собакой? Летучей мышью? Дельфином? Можем ли мы, люди, это понять? Теперь – да!

«Что значит быть собакой» – научная работа нейробиолога и автора популярных книг Грегори Бернса. Он приучил собак к томографу, чтобы наблюдать за процессами в мозге животного.

В 1959 году биологи Дмитрий Беляев и Людмила Трут решили посмотреть на эволюцию в режиме реального времени. Они стали одомашнивать лис, начав с нескольких десятков лисиц в Сибири и попытавшись воссоздать эволюцию волков в собак. Об этом эксперименте - книга «Как приручить лису (и превратить в собаку): сибирский эволюционный эксперимент», написанная Людмилой Трут, которая продолжает изучать лис в новосибирском Институте цитологии и генетики, и Ли Дугаткиным, американским историком науки и специалистом по эволюции социального поведения.

«Книга о самых невообразимых животных» Каспара Хендерсона рассказывает о живущем почти в кипятке крабе йети, аксолотле, способном регенерировать утраченные конечности и внутренние органы, таинственных губках и фантастических рыбах. Человеку в книге отведена отдельная глава, хотя по сути ему посвящена вся книга, ведь самих животных автор рассматривает через призму их похожести и непохожести на человека, выясняя, как эволюция и разнообразие форм помогают толковать человеческую природу.

В справочном издании «Заболевания мелких домашних животных. Лечение и профилактика» доступным языком описаны причины и симптомы заболеваний, чтобы иметь возможность оказать помощь питомцу на ранней стадии болезни.

Книги известных популяризаторов этологии - науки о поведении животных - «Осы, птицы, люди» и «Поведение животных» Нико Тинбергена, «Австралийские этюды» и «Мы вовсе не такие» Бернгарда Гржимека – это серии очерков о разных представителях фауны. На страницах изданий читатель найдет много нового, удивительного и загадочного.