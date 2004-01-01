Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека

На выставке представлены лучшие познавательные книги по анатомии и физиологии человека. В одну из самых популярных серий вошли мировые бестселлеры о тайнах человеческого тела. Содержание и оформление книг уже стали визитными карточками серии. Как кишечник может быть очаровательным? Что умеет делать ваша кожа? Можно ли умереть от разбитого сердца? Об этом и многом другом вы узнаете из серии «Сенсация в медицине».

В серии «Интеллектуальный научпоп. Медицина не для всех» на самые разные вопросы отвечают авторитетные российские врачи с большим опытом, специалисты ведущих организаций. Книги «Внутривенно» Евгения Илюхина, «Доказательная медицина» Роксаны Мухарямовой, «О чем молчит печень» Сергея Вялова, «Почему мы стареем» Валерия Новоселова – это путеводители в медицинском информационном океане.

Новая научно-популярная серия «Научпоп для всех» повествует об особенностях человеческого тела доступным языком и в увлекательной форме. Известные отечественные и зарубежные ученые и медики рассказывают об устройстве и принципах работы различных органов, дают советы по поддержанию их в тонусе, развенчивают популярные мифы о здоровье и болезнях. В книге «Мой лучший друг - желудок. Еда для умных людей» диетолог Елена Мотова объясняет, что лучше есть, а от каких продуктов отказаться, чтобы сохранить здоровье и красоту на долгие годы.

«Я не моя ДНК» Манеля Эстейера из серии «ТелоМера» – это медицинское научное расследование и захватывающий триллер. Серия объединяет научно-популярные книги от ученых мирового уровня, посвященные биологии человеческого организма.

Серия «Путешествие к современной медицине» представляет медицинский нон-фикшн. В книгах Томаса Морриса «Безумная медицина», Брайана Свитека «Кости. Скрытая жизнь», Гэвина Фрэнсиса «Метаморфозы» вы найдете захватывающие случаи, наблюдения, реальные операции и диагнозы из разных сфер медицины. А издание «Разрез! История хирургии в 28 операциях» Арнольда ван де Лаара приглашает

читателя в путешествие во времени. Вы узнаете, как развивалась современная хирургия, познакомитесь с самыми известными пациентами за всю мировую историю, понаблюдаете за работой самых знаменитых хирургов – от Гиппократа до Харви Кушинга.