Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик

Дорога - отличное время для того, чтобы открыть книгу и погрузиться в чтение. Вот только, что почитать?

Советуем заглянуть в библиотеку на нашу выставку. На ней собраны самые интересные и познавательные книги, которые можно взять собой в путь. Это не просто малоформатные книги, это множество самых разных эмоций, которые за ворохом «надо» и «должен» мы забываем или не успеваем проживать.

Лето - сезон здоровья. Пришло время запасаться витаминами для укрепления иммунитета. Книги «Повышаем гемоглобин, укрепляем иммунитет, избавляемся от солей и шлаков» Светланы Семенды и «Энциклопедия домашнего консервирования» помогут вам в этом.

Евгений Черняк «BigMoney : Принципы первых» поговорит с вами о бизнесе и жизни успешных предпринимателей. Возможно с помощью книги Сергея Тихоненко «Как заработать на квартиру за 3 года» вам удастся решить свой жилищный вопрос.

Удивительно, насколько разными бывают дети! Книга Евгении Белонощенко «Рожденные с характером» сможет дополнить ваше понимание детской психологии. А интеллектуальные игры и задачи для детей скрасят их досуг с помощью книги «365 веселых заданий, игр, ребусов, фокусов и конкурсов для вашего умника и умницы».

Вне зависимости от погоды, в течение дня нам всегда нужна энергетическая подзарядка. И ничто так не поднимает наш дух, как мотивационные выражения известных людей.

В книге Льва Николаевича Толстого «Мысли на каждый день» собраны выдержки концепций и помыслов самых разных мыслителей и мудрецов