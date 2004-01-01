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Книги для новогоднего вдохновения

Выставка изданий

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События: Выставки.

У каждого времени года – свое очарование и неповторимость. Интересная и красочная подборка литературы вдохновит всех, кто готовится к встрече Нового года и Рождества.

Раздел выставки «Пусть Новый Год будет радостным!» познакомит с новогодними произведениями разных жанров. Ольга Узорова и Елена Нефёдова предлагают любознательным читателям энциклопедию «Новый Год шагает по планете», которая ответит на любые вопросы, связанные с праздником. Новые открытия подарят читателям книги «Русская елка» Елены Душечкиной, «Старый Новый год» Елены Жерихиной.

Раздел с названием «Самых вкусных и сочных моментов!» поможет украсить стол необычной сервировкой и оригинальными блюдами. В книге «Страна, за стол!: праздничные блюда от Владивостока до Калининграда» вы найдете лучшие рецепты от шеф-поваров России, а если готовить не умеете, но очень хотите научиться, обратите внимание на издание «Сам себе шеф-повар» Евы Пунш.

Книги из разделов «Желаем творческих побед!» и «Ярких открытий в Новом Году!» разнообразят досуг длинными праздничными вечерами. Вас ждут издания об искусстве скрапбукинга, о создании кукол-тильд. Анастасия Добрусина в книге «Крафт» расскажет, как красиво упаковать созданные вами поделки и превратить их в новогодний подарок.

Приглашаем присоединиться к волшебству чтения, познакомиться с интересными историями, вспомнить старые добрые сказки. Начните Новый год с книгами. Желаем счастливого Нового года!

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