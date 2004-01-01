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Книги-билингвы: читай и язык изучай

Выставка изданий на двух яхыках

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События: Выставки.

Что такое книги-билингвы? Издания на двух языках – родном и иностранном. Это позволяет с удовольствием погружаться в мир литературы и одновременно совершенствовать знание языков. Тот, кто интересуется вопросами перевода, может сопоставить перевод с подлинником.

На выставке представлены издания на английском, немецком и даже турецком языках от Уильяма Шекспира до Маргарет Этвуд.

Среди интересных книг – «История любви полосатого Кота и сеньориты Ласточки» – «сказка для взрослых детей» бразильского писателя Жоржи Амаду, «Импресарио из Смирны» – пьеса итальянского драматурга Карло Гольдони и «Москва-Владивосток» – сборник рассказов французских писателей, путешествовавших по России на транссибирском экспрессе.

Областная научная библиотека
c 1 января по 30 декабря

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