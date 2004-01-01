Ирина Витальевна Ситдикова - член Союза художников России, лауреат премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в культуру и искусство».

Творчество автора хорошо известно как в Мурманской области, так и за ее пределами. Ирина Ситдикова работает в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, анималистика. Использует различные художественные техники, которые часто являются для нее полем для творческих поисков, пространством для экспериментов, говорящих о необходимости постоянного саморазвития, совершенствования секретов собственного ремесла.

Выставка «Книга Севера» состоит их трех частей. Первая часть экспозиции представляет иллюстрации к краеведческому изданию Кольского экологического центра «У самого Белого моря. Западное Беломорье в исторических описаниях». Для того чтобы подготовить иллюстрации к этой книге, Ирина не только прочла все её тексты, но и специально объездила все окрестности Кандалакши, ходила по морским берегам, о которых рассказывает книга, поднималась на сопки.

Вторая часть экспозиции – иллюстрации к собранию фольклора «Журавлиная книга». Её автор Ирина Зайцева (Апатиты). Книга находится на стадии завершения подготовки к печати.

Третья часть выставки – иллюстрации к изданию КНЦ РАН «Кольское застолье». Автор книги Евгения Пация (Апатиты). Это своеобразная энциклопедия - результат многолетних исследований, наблюдений и воспоминаний автора, изучавшего этнические пищевые традиции жителей Кольского полуострова.

Среди художников нашего региона Ирина Ситдикова выделяется не только ярким индивидуальным стилем, но и непреходящей любовью к анималистическому жанру, ставшей ее своеобразной «визитной карточкой».

Ирина состоит в творческом объединении гг. Апатиты – Кировск «Галерея М», является его председателем. Ведёт интенсивную творческую деятельность: постоянный участник городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок.

В 2018 году художник получила грант от Министерства культуры Российской Федерации на реализацию двухгодичного проекта передвижной персональной выставки «Гиперборея – сказочная страна Севера», которая будет экспонироваться в разных городах Финляндии.

Работы Ирины Ситдиковой есть в фондах Мурманского областного художественного музея, Музее истории освоения и изучения Европейского Севера России, Художественного музея Kemi (Финляндия), частных и общественных коллекциях в России и за рубежом.