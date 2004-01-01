Книга как лекарство

Целительное воздействие чтения на эмоциональное состояние человека отмечено с древних времен. Психологи говорят, что чтение художественных книг приводит к снижению уровня стресса у людей с психологическими проблемами. Сегодня в книжных магазинах европейских стран – Финляндии, Франции, Швеции, Англии, Германии – продаются сборники терапевтической поэзии в виде упаковок для лекарств, а медицинские клиники в комплексной терапии вместе с медикаментами назначают литературные произведения.

«Куриный бульон для души» – серия мотивационных историй, основанных на реальных событиях. Каждая книга включает в себя 101 рассказ или эссе. Рассказы из сборника «Куриный бульон для души: 101 вдохновляющая история о сильных людях и удивительных судьбах» Эми Ньюмарк помогут преодолеть любые испытания. Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми. Это сложно принять. Перед нами выбор: страдать и жалеть себя – или встать на ноги, вытереть слезы и начать решать проблемы, по возможности смело и красиво. Мы гораздо сильнее, чем думаем, по крайней мере, становимся сильными, когда этого требует от нас жизнь.

В серии «Лекарство от скуки» представлены современные зарубежные произведения детективного и приключенческого жанров, триллеры. Слоган издательского проекта – «Серьезный подход к несерьезному жанру». Майк Форд, герой романа Мэтью Квирка «500», пошел по стопам своего отца – грабителя из высшей лиги преступного мира, но вовремя остановился. Теперь Майк окончил юридическую школу Гарвардского университета и приглашен работать в самую влиятельную консалтинговую фирму Вашингтона. Он расквитался с долгами, водит компанию с воротилами бизнеса и политики, а то, что начиналось как служебный роман, обернулось настоящей любовью. В чем же загвоздка? Об этом вы узнаете, прочитав книгу.

«Приемный покой» – популярная серия книг, описывающих «внутреннюю кухню» медицинских учреждений, работу и жизнь российских медиков и их пациентов. В серию включены произведения классиков отечественной литературы – Антона Чехова, Михаила Булгакова – и современных практикующих врачей: хирургов, гинекологов, терапевтов, которые делятся своим богатым опытом. Многие рассказы основаны на реальных, шокирующих или вызывающих улыбку событиях. Серия включает более сорока томов произведений, получивших отличные отзывы и рецензии критиков и читателей: «Дневник нарколога» Александра Крыласова, «Доктор Данилов в дурдоме, или Страшная история со счастливым концом» Андрея Шляхова, «Новые записки психиатра, или Барбухайка, на выезд!» Максима Малявина.

Эти книги не только поднимут настроение, но и возвратят желание жить, помогут избавиться от хандры, научат смотреть на жизнь позитивно, дышать полной грудью и наслаждаться каждым днем.