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Киномарафон

Марафон кинопоказов картин Международного кинофестиваля продюсерского центра "Северный характер"

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События: Видеотрансляции, Фестивали.

Друзья! Начинаем марафон кинопоказов картин Международного кинофестиваля продюсерского центра "Северный характер" в стенах Дома культуры «Первомайский»!

Приглашаем всех к просмотру документальных и короткометражных фильмов. По адресу ул. Баумана 42.
Вход в молодежное общественное пространство МОПС.

ДК «Первомайский»
16 сентября
17:00
24 сентября
17:00

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