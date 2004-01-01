Киномарафон

Друзья! Начинаем марафон кинопоказов картин Международного кинофестиваля продюсерского центра "Северный характер" в стенах Дома культуры «Первомайский»!



Приглашаем всех к просмотру документальных и короткометражных фильмов. По адресу ул. Баумана 42.

Вход в молодежное общественное пространство МОПС.