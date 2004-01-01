Киномарафон
Марафон кинопоказов картин Международного кинофестиваля продюсерского центра "Северный характер"
Марафон кинопоказов картин Международного кинофестиваля продюсерского центра "Северный характер"
Друзья! Начинаем марафон кинопоказов картин Международного кинофестиваля продюсерского центра "Северный характер" в стенах Дома культуры «Первомайский»!
Приглашаем всех к просмотру документальных и короткометражных фильмов. По адресу ул. Баумана 42.
Вход в молодежное общественное пространство МОПС.