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КДУ-ПРОФ

Вебинар на тему «Перспективы развития любительских объединений и клубов по интересам в культурно-досуговых учреждениях Мурманской области»

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События: Лекции.

Проект проводится при поддержке Министерства культуры Мурманской области и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является формирование профессиональных компетенций специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

  • Дом культуры и местное население: современные практики взаимодействия.
  • Организация, документационное обеспечение и использование проектных технологий в деятельности любительских объединений и клубов по интересам.
  • Анализ работы и перспективы развития любительских объединений и клубов по интересам, действующих в культурно-досуговых учреждениях Мурманской области.

К участию приглашаются методисты культурно-досуговой деятельности, руководители любительских объединений и клубов по интересам из Мурманска и области.

Вебинар пройдёт на платформе ZOOM, поэтому требуется обязательная регистрация (до 1 сентября 2021 года) по ссылке.

ДК им. С.М. Кирова
3 сентября
14:00

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