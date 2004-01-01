Вебинар на тему «Перспективы развития любительских объединений и клубов по интересам в культурно-досуговых учреждениях Мурманской области»

Проект проводится при поддержке Министерства культуры Мурманской области и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является формирование профессиональных компетенций специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

Дом культуры и местное население: современные практики взаимодействия.

Организация, документационное обеспечение и использование проектных технологий в деятельности любительских объединений и клубов по интересам.

Анализ работы и перспективы развития любительских объединений и клубов по интересам, действующих в культурно-досуговых учреждениях Мурманской области.

К участию приглашаются методисты культурно-досуговой деятельности, руководители любительских объединений и клубов по интересам из Мурманска и области.

Вебинар пройдёт на платформе ZOOM, поэтому требуется обязательная регистрация (до 1 сентября 2021 года) по ссылке.