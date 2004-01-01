КДУ-ПРОФ
Вебинар на тему «Перспективы развития любительских объединений и клубов по интересам в культурно-досуговых учреждениях Мурманской области»
Вебинар на тему «Перспективы развития любительских объединений и клубов по интересам в культурно-досуговых учреждениях Мурманской области»
Проект проводится при поддержке Министерства культуры Мурманской области и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является формирование профессиональных компетенций специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.
На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
К участию приглашаются методисты культурно-досуговой деятельности, руководители любительских объединений и клубов по интересам из Мурманска и области.
Вебинар пройдёт на платформе ZOOM, поэтому требуется обязательная регистрация (до 1 сентября 2021 года) по ссылке.