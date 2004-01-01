Казкi пра казку

Белорусский театр «Лялька». Спектакль будет показан на белорусском языке!

Автор: Анна Селивончик

Режиссер-постановщик: Михаил Климчук

Художник-постановщик: Софья Шахновская

Хореография: Диана Юрченко

Чем облако отличается от тучи? Тем, что на облаках живут Белые ангелы в белых носочках, угощаются белым зефиром, наблюдают за нами в бинокли, да время от времени опускаются на землю и рассказывают людям добрые и красивые сказки. А на тучах живут Грозовые ангелы, которые каждый день очищают небо от дождя и снега. Но они тоже хотят познакомить нас со своими рассказами…Совместное творчество Белых и Грозовых рождает целый ряд невероятных историй. Зрелищных, занимательных и поучительных, как главная сказка, героями которой являемся все мы. Как Жизнь.

Белорусский театр «Лялька» основан в 1985 году при Белорусском академическом театре имени Якуба Коласа как кукольная труппа. В 1990 году кукольная труппа выделилась в самостоятельный коллектив с отдельным зданием в центре города - памятником архитектуры начала ХХ века. За годы творческой деятельности театр побывал во многих странах мира. Коллектив имеет ряд престижных наград, вручённых на международных театральных фестивалях в Республике Беларусь и за её границами.

В спектакле заняты: Евгений Гусев, Анна Степанец, Денис Кальянов, Валерий Зимницкий

Продолжительность: 1 час 15 минут (с антрактом)

Язык: белорусский