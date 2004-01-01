Архангельский театр кукол

Автор: Валентина Родькина, по мотивам рассказа А.П. Чехова «Каштанка»

Режиссер-постановщик: Заслуженная артистка РФ Нина Туманова

Художник-постановщик: Заслуженный художник РФ Елена Николаева

Композитор: Александр Яничек

Хрестоматийный рассказ Антона Павловича Чехова о маленькой собачке, которая в начале истории заблудилась, а в конце нашлась. И о том, что с нею произошло между этими событиями. История простая, немудрёная, но оставляющая в чуткой душе следы глубокой, не всегда объяснимой печали. Но у театра свой язык, и благодаря ему эта история обретает более разнообразный спектр настроений, в ней даже появляются эпизоды, которых нет в рассказе. И в спектакле находится место для грусти и смеха, умиления и восхищения, сострадания и понимания… В том числе и понимания того, что «Каштанка» – это не просто рассказ о собачке, которая в начале истории заблудилась, а в конце нашлась.

Архангельский театр кукол основан в 1933 году, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», участник многих международных фестивалей в России и Европе. Архангельский театр кукол чрезвычайно популярен в городе, зрители ценят его не только за высокий постановочный уровень спектаклей, но и за общую атмосферу доброжелательности и уважения, искренности и душевного комфорта.

В спектакле заняты: Светлана Леткова, Максим Эль, Вячеслав Зоболев, Ирина Воронина, Дмитрий Сурнов

Продолжительность: 60 минут