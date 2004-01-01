Каша из топора
Историю знакомства Солдата и Старухи
Историю знакомства Солдата и Старухи
Государственный театр кукол Республики Коми
Автор: Ольга Петухова, по мотивам русской народной сказки «Каша из топора»
Режиссер-постановщик: Ольга Петухова
Художник-постановщик: Екатерина Давыдова
Композитор: Ольга Петухова, Аглая Жюгжда
Хранители сказок зимой больше всего на свете любят рассказывать сказки не только детям, но и взрослым. Сюжеты этих сказаний тесно переплетаются с реальными событиями и находят отклик у каждого слушателя. На сей раз Хранители решили рассказать историю неожиданного знакомства Солдата и Старухи и того, что из этого вышло. Спектакль создан по мотивам русской народной сказки, которая знакома каждому с детства.
Государственный театр кукол Республики Коми статус профессионального театра получил в 1955 году. Свои спектакли театр показывает во всех уголках республики, приобщая к сценическому искусству, к волшебному миру театра большое количество юных зрителей. Самыми значимыми творческими проектами театра стали Межрегиональный и Международные фестивали театров кукол «В гостях у Мойдыся», проводимые в городе Сыктывкаре c 2011 года. Государственный театр кукол Республики Коми — гордость заполярного города.
В спектакле заняты: Екатерина Вейнгард, Виталий Гришин
Продолжительность: 40 минут
Язык: русский
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