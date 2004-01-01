«Карские экспедиции» ‒ региональный проект Ямало-Ненецкого автономного округа. Его цель – увековечение памяти экипажей советских кораблей и судов, погибших в Арктике в годы Великой Отечественной войны, в частности трагедии конвоя «Белое море - Диксон №5», произошедшей 12 августа 1944 года у берегов Карского моря вблизи острова Белый.

О проекте расскажут участники делегации Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе которой представители исполнительных органов государственной власти, воспитанники казачьего патриотического клуба, члены поискового отряда и представители СМИ.