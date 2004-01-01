Карина Сейдаметова

Приглашаем мурманчан на встречу с московской поэтессой, членом Союза писателей России Кариной Сейдаметовой.



Мероприятие состоится 27 августа в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке (квартирник, 4 этаж).



Карина расскажет о выборе творческого пути, поэтических пристрастиях, работе в журнале «Наш современник», почитает свои стихи. Участники встречи смогут задать вопросы автору, побеседовать о современной литературе.



Представит московскую гостью член союза писателей России, поэт, прозаик Илья Виноградов.



Карина родилась на волжской земле, в городе Новокуйбышевске Самарской области. Предки поэтессы по бабушкиной линии – уральские казаки, по линии деда – крымские татары. Карина окончила Литературный институт им. А. М. Горького, заведует отделом поэзии в журнале «Наш современник». Стихи Карины Сейдаметовой публиковались во многих отечественных бумажных и электронных изданиях, удостоены нескольких литературных премий.