Его идея синтеза всех искусств изменила не только живопись, но и музыку, кино, танец, архитектуру, дизайн. Кандинский повлиял на весь мировой авангард. Его картины находятся в музеях по всему миру, а его творческое наследие стоит на аукционах миллионы долларов.

Посетители выставки узнают, как профессор юриспруденции стал художником, увидят самые известные работы мастера, познакомятся с литературой о творчестве художника.

Выставка пройдет в музыкальном сопровождении – в исполнении пианистки Анны Мень прозвучат произведения Шостаковича, Прокофьева, Свиридова.

Мероприятие организовано в рамках цикла «Вечера арт-релакса».