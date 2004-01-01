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Кандалакшский заповедник

Фотовыставка работ сотрудников заповедника, волонтеров и фотографов-натуралистов

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События: Выставки.

На выставке представлено 27 работ - фотографии, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи, которые расскажут об удивительном, богатом и разнообразном мире заповедных островов. Работы выполнены работниками заповедника, волонтерами и фотографами-натуралистами.
Фотовыставка проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Дни заповедных территорий».

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