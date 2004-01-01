Кандалакшский заповедник

На выставке представлено 27 работ - фотографии, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи, которые расскажут об удивительном, богатом и разнообразном мире заповедных островов. Работы выполнены работниками заповедника, волонтерами и фотографами-натуралистами.

Фотовыставка проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Дни заповедных территорий».