Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча
Сказ о том, как мужик жалобу на Бога писал
Сказ о том, как мужик жалобу на Бога писал
Московский негосударственный театр кукол «Шутик»
Автор: Владлен Снежков
Режиссер-постановщик: Владимир Моргачёв
Художник-постановщик: Владимир Бартков
Художники: Алевтина Попова, Полина Власова
«Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча» — сказ о том, как мужик жалобу на Бога писал.
«Человек живет,
как трава растет...
Человеческий ум,
яко дым, ветром несет »...
В кукольное действо вплетаются напевы русских духовных стихов в сопровождении колёсной лиры, бубна и других народных инструментов.
Негосударственный театр кукол «Шутик» Елены и Владимира Моргачёвых, создан в Москве в 1991 году. В репертуаре театра 17 спектаклей, многие из которых представлены на российских и международных фестивалях.«Театр кукол притягивает нас ёмкостью, камерностью, поэтичностью. Мы выбираем пьесы, которые позволяют разговаривать со зрителями о жизни доверительно, вполголоса. Интерактиву с шумными бурными реакциями предпочитаем плавное погружение ребёнка в сказку; стараемся вызвать трепетное отношение к оживающей кукле, мягкую улыбку, тихое искреннее сопереживание. Хочется, чтобы возникающие во время спектакля чувства и мысли были светлыми, восприятие — тонким и вдумчивым» – коллектив театра «Шутик».
В спектакле заняты: Владимир Моргачёв, Виктор Драгун, Елена Моргачёва
Продолжительность: 50 минут
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