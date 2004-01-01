Сказ о том, как мужик жалобу на Бога писал

Московский негосударственный театр кукол «Шутик»

Автор: Владлен Снежков

Режиссер-постановщик: Владимир Моргачёв

Художник-постановщик: Владимир Бартков

Художники: Алевтина Попова, Полина Власова

«Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча» — сказ о том, как мужик жалобу на Бога писал.

«Человек живет,

как трава растет...

Человеческий ум,

яко дым, ветром несет »...

В кукольное действо вплетаются напевы русских духовных стихов в сопровождении колёсной лиры, бубна и других народных инструментов.

Негосударственный театр кукол «Шутик» Елены и Владимира Моргачёвых, создан в Москве в 1991 году. В репертуаре театра 17 спектаклей, многие из которых представлены на российских и международных фестивалях.«Театр кукол притягивает нас ёмкостью, камерностью, поэтичностью. Мы выбираем пьесы, которые позволяют разговаривать со зрителями о жизни доверительно, вполголоса. Интерактиву с шумными бурными реакциями предпочитаем плавное погружение ребёнка в сказку; стараемся вызвать трепетное отношение к оживающей кукле, мягкую улыбку, тихое искреннее сопереживание. Хочется, чтобы возникающие во время спектакля чувства и мысли были светлыми, восприятие — тонким и вдумчивым» – коллектив театра «Шутик».

В спектакле заняты: Владимир Моргачёв, Виктор Драгун, Елена Моргачёва

Продолжительность: 50 минут