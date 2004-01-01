Каждый день мы принимаем решение: ложь во спасение или горькая правда. Любому человеку важно ощущать себя значимым, нужным. Особенно если ты одинок и не обладаешь выдающимися талантами... И тут возникает вопрос: что лучше прожить жизнь в неведении или в поиске правды? Немного нелепая, не без странностей, простая, смешная, с незамысловатым бытом и прикладным, не Бог весть каким, даром хорошей швеи. Появляется шанс стать важной и актуальной – самый настоящий журналист хочет взять у неё интервью. Полудевочка, полуженщина, глаз от неё не отвести — ещё бы: в главной и единственной роли - Елена Ксенофонтова. Всего один звонок, интригующий, обещающий нечто волшебное, перекраивает жизнь героини так, что… Впрочем, это увидите сами в спектакле «Каля-Маля».

В главной роли: Елена Ксенофонтова

По пьесе Ирины Максимовой

Режиссеры: Марина Перелешина, Вениамин Скальник

Художник: Светлана Литвинова