Фильм «Калина красная» Василия Шукшина стал самой пронзительной его работой. Василий Макарович сам писал сценарий, был режиссёром картины и сыграл в ней главную роль. В 1974 году, когда фильм вышел на экраны, его посмотрели более 62 миллионов человек. По опросу зрителей он был признан лучшим фильмом года.



Время показало, что история, рассказанная Василием Шукшиным, за прошедшие десятилетия нисколько не устарела. Вопросы, которые мастер ставил почти полвека назад, актуальны и сегодня. Каждый человек совершает ошибки, и для того, кто сохранил в душе хотя бы крупицы совести, обязательно наступает момент, когда приходит прозрение. Есть ли у человека шанс изменить свою жизнь – об этом спектакль «Калина красная».



Несмотря на весь драматизм, спектакль «Калина красная» наполнен очищающим душу лиризмом, тонкой иронией и верой в русского человека. Сердце его не зачерствело и не озлобилось, способно искренне любить близких и свою родину, стремится к жизни по человеческим законам в соответствии с совестью.



Обращаем внимание! В спектакле содержатся сцены табакокурения.



Продолжительность - 2 часа 25 минут (с антрактом)



«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.