Какой будет Площадь «Пять углов»

Центральную площадь Мурманска ожидают преобразования. В апреле - июле пройдет Всероссийский архитектурный конкурс на разработку комплексной концепции благоустройства Площади «Пять углов», улицы Самойловой и улицы Воровского. Учредитель конкурса: Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Организатором конкурса выступает АНО «Центр городского развития Мурманской области».

На семинаре планируется определить проблемы, которые должен решить проект благоустройства территории; обсудить, как преобразовать и сохранить важные ценности пространства.

Центр городского развития Мурманской области приглашает горожан различных возрастов высказать мнение о том, как оптимально можно использовать центральную городскую локацию.

Результатом встречи станет общественное техническое задание, которое войдет в материалы для архитекторов-участников Конкурса.