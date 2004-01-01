Как прекрасен этот мир, посмотри
Выставка творческих работ членов народного самодеятельного коллектива клуба флористов «Белозор»
Выставка творческих работ членов народного самодеятельного коллектива клуба флористов «Белозор»
Двигателем творческого вдохновения, инициатором любых благих дел в клубе флористов "Белозор" является председатель Кривошеева Людмила Ивановна, которая руководит клубом более 20 лет.
Самые активные участники коллектива и одновременно помощники руководителя - ветераны клуба. Это очень авторитетные, с узнаваемым стилем, молодые душой мастера-флористы.
Выставка "Как прекрасен этот мир, посмотри…" организована с целью создания атмосферы света, тепла и радости для земляков и гостей нашего города. Представленные работы выполнены лучшими мастерами клубного формирования, в различных техниках исполнения и с применением новых технологий обработки растительных материалов.
Авторы отдают предпочтение использованию листового и цветочного материала, собранного на нашей Кольской земле - это листья и цветы мать-и-мачехи, иван-чая, одуванчика, листья осины, боярышника и ивы. Так же в произведениях можно встретить материалы, которые есть у каждой хозяйки на кухне – кожуру банана и грейпфрута, яичную скорлупу, кофейные зёрна и даже паприку.
Мурманская школа флористики известна далеко за пределами нашего региона, так как многие мастера, уехав с Севера, организовывают на местах работу с детьми и взрослыми.
Выставки этого прославленного коллектива имеют успех как в российских городах, так и за рубежом.
Многие члены клуба - лауреаты всероссийских и международных выставок.
Участники клуба «Белозор» надеются, что выставка придется зрителям по душе и оставит яркий след в их сердцах.
Место проведения мероприятия: пр. Ленина, 82, (отель «Арктика», 2 этаж).
Справки по телефонам: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.
Вход свободный.
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