Двигателем творческого вдохновения, инициатором любых благих дел в клубе флористов "Белозор" является председатель Кривошеева Людмила Ивановна, которая руководит клубом более 20 лет.

Самые активные участники коллектива и одновременно помощники руководителя - ветераны клуба. Это очень авторитетные, с узнаваемым стилем, молодые душой мастера-флористы.



Выставка "Как прекрасен этот мир, посмотри…" организована с целью создания атмосферы света, тепла и радости для земляков и гостей нашего города. Представленные работы выполнены лучшими мастерами клубного формирования, в различных техниках исполнения и с применением новых технологий обработки растительных материалов.



Авторы отдают предпочтение использованию листового и цветочного материала, собранного на нашей Кольской земле - это листья и цветы мать-и-мачехи, иван-чая, одуванчика, листья осины, боярышника и ивы. Так же в произведениях можно встретить материалы, которые есть у каждой хозяйки на кухне – кожуру банана и грейпфрута, яичную скорлупу, кофейные зёрна и даже паприку.



Мурманская школа флористики известна далеко за пределами нашего региона, так как многие мастера, уехав с Севера, организовывают на местах работу с детьми и взрослыми.



Выставки этого прославленного коллектива имеют успех как в российских городах, так и за рубежом.

Многие члены клуба - лауреаты всероссийских и международных выставок.



Участники клуба «Белозор» надеются, что выставка придется зрителям по душе и оставит яркий след в их сердцах.

Место проведения мероприятия: пр. Ленина, 82, (отель «Арктика», 2 этаж).