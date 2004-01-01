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Как фрилансеру стать самозанятым?

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События: Лекции.

Как дизайнерам, таргетологам и СММ-щикам работать на себя легально?

На вебинаре вам расскажут:

  • ✔ плюсы и минусы самозанятости для фрилансера;
  • ✔ как и зачем фрилансеру регистрироваться в качестве самозанятого;
  • ✔ идеи бизнеса и роста для самозанятых;
  • ✔ ответы на вопросы.

Спикером выступает Михаил Кузнецов:

Основатель и генеральный директор компании Tolstoywear
ТОП-100 предпринимателей Татарстана
Эксперт в области построения бренда.
Софт скиллс: Тайм-менеджмент, Сторитейлинг

Ссылка на регистрацию.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства». Участие бесплатно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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