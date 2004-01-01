Как фрилансеру стать самозанятым?
Бесплатный вебинар
Бесплатный вебинар
Как дизайнерам, таргетологам и СММ-щикам работать на себя легально?
На вебинаре вам расскажут:
Спикером выступает Михаил Кузнецов:
Основатель и генеральный директор компании Tolstoywear
ТОП-100 предпринимателей Татарстана
Эксперт в области построения бренда.
Софт скиллс: Тайм-менеджмент, Сторитейлинг
Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства». Участие бесплатно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».