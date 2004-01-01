Как фрилансеру стать самозанятым?

Как дизайнерам, таргетологам и СММ-щикам работать на себя легально?

На вебинаре вам расскажут:

✔ плюсы и минусы самозанятости для фрилансера;

✔ как и зачем фрилансеру регистрироваться в качестве самозанятого;

✔ идеи бизнеса и роста для самозанятых;

✔ ответы на вопросы.

Спикером выступает Михаил Кузнецов:

Основатель и генеральный директор компании Tolstoywear

ТОП-100 предпринимателей Татарстана

Эксперт в области построения бренда.

Софт скиллс: Тайм-менеджмент, Сторитейлинг

Ссылка на регистрацию.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства». Участие бесплатно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».