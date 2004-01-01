Изобретатель реальности

12 декабря исполняется 200 лет со дня рождения известного французского писателя Густава Флобера. Флобера называют творцом современного романа, он много работал над стилем в поисках точного слова.

Героиня романа «Госпожа Бовари» – Эмма, жена врача, живущая не по средствам и заводящая внебрачные связи в надежде избавиться от пустоты и обыденности провинциальной жизни. Истинная ценность романа – в деталях и формах подачи сюжета.

Книга «Саламбо» стала результатом поездки в Африку, а также серьезных исторических и археологических исследований. Действие происходит в Карфагене после Первой Пунической войны, когда наемники взбунтовались против карфагенян.

Роман «Воспитание чувств» автобиографичен и рассказывает о молодом провинциале, который отправляется на учёбу в Париж. Там он познает дружбу, искусство, политику, в его жизни появляется много женщин, но все они не сравнимы с Мари Арну – его первой любовью.