Издания Кольского научного центра Российской академии наук

Кольский научный центр Российской академии наук является единственным в России федеральным научным центром, расположенным за Полярным кругом. Он был основан 19 июля 1930 года как Хибинская горная станция Академии наук СССР «Тиэтта». В 1934 году станция была преобразована в Кольскую научно-исследовательскую базу Академии наук СССР имени С. М. Кирова. По мере расширения круга задач и развития потенциала Кольский филиал Академии наук СССР преобразовался в Кольский научный центр и в 1992 году вошел в состав Российской академии наук на правах регионального научного центра.

На сегодняшний в состав КНЦ РАН входят 10 институтов, в которых работают 1290 сотрудников, 70 докторов наук, 235 кандидата наук.

Ежегодно в фонд Областной научной библиотеки поступают издания, выпущенные Кольским научным центром – монографии, материалы научно-практических конференций, путеводители, атласы-определители, периодические издания. Работы посвящены вопросам региональной экономики, проблемам экологической ситуации в Мурманской области, вопросам изучения и сохранения растительного мира Арктики. На выставке представлены издания за последние два года.

Фотоальбом «На границе вечных снегов» посвящен красоте Кольского края и истории Кольского научного центра. Около 200 архивных и художественных фотографий, знакомят с разнообразием растений, представленных в фондах Полярно-альпийского ботанического сада имени Н. А. Аврорина.

Не менее интересной является книга «Кольское застолье», автором которой является сотрудник Музея-архива истории изучения и освоения Европейского Севера Кольского научного центра Е. Я. Пация. Издание соединило автобиографические и журналистские заметки автора, этнографические очерки и кулинарные рецепты, отразившие особенности повседневной и праздничной кухни саамов, поморов, новых и старых мигрантов, для которых Кольское Заполярье стало вторым домом.

XIV Феодоритовские чтения «Первопроходцы Крайнего Севера» были посвящены 450-летию памяти выдающегося просветителя Феодорита Кольского. С материалами научной встречи можно ознакомиться на выставке в сборнике тезисов докладов конференции.

На выставке представлены периодические издания Кольского научного центра – «Север и рынок», «Вестник Кольского научного центра», «Труды Кольского научного центра».