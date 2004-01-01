Иван Царевич и Серый воолк

«Иван-царевич и Серый волк» - сюжет, не раз использованный писателями, художниками. Евгений Пермяков, сохраняя традиционные черты русской народной сказки - мудрость, доброту, искренность, юмор, особый колорит, назидательный характер, пересказал известную историю на новый лад. Классические герои - три брата, младший, конечно, Иван, по приказу отца-батюшки отправляются на поиски Жар-птицы, которая похитила золотые яблоки из царского сада. Цели достигает только Иван-царевич. Он встречает на своем пути смелого преданного, настоящего друга - Серого волка, становится гостем в царствах неведомых, заморских государей - Далмата и Афрона, дивится на чудо - коня златогривку. Отважный молодец Иван-царевич преодолевает все препятствия и выходит победителем. В награду он обретает счастье - любовь свою, Елену Прекрасную.

Замечательная музыка Максима Таврикова придает спектаклю теплоту, праздничность, озорство, вносит нотки современности.

Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Александр Водопьянов.

Художник-постановщик — заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.

Композитор — Максим Тавриков.

Музыкальное оформление — Владимир Словеснов.

Балетмейстер — Рэшит Залялутдинов.

В спектакле заняты артисты: Юлия Васькова, Ольга Воскобойникова, Алексей Воронин, Глеб Глебов,Николай Глухов, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова,Владимир Морев, Маргарита Османова, Наталья Позёмина, Александр Покатнёв, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Олеся Трум, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.