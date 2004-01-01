Игровой «ИЦАЭ OPEN» 8 сентября откроет двери Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска для любителей настольных игр и головоломок !



Вечер, посвящённый играм, начнётся с игротеки ИЦАЭ.

В 17:00 посетители смогут принять участие в мини-турнире по фирменным настольным играм «Чепухатом», «Хронограф» и «Профессионалы».

С 18:00 до 20:00 сотрудники Центральной городской библиотеки Мурманска Ксения Чернова и Александра Антонова познакомят гостей ИЦАЭ с популярными настольными играми разных жанров из фонда библиотеки, а также расскажут о новинках и интересных новостях из мира настольных игр.

Для посещения игротеки необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В 20:00 Павел Кузнецов, член Совета Федерации спидкубинга России, преподаватель и тренер по скоростной сборке головоломок, поделится секретами сборки кубика Рубика. Посетители мастер-класса по спидкубингу научатся не просто собирать головоломку, но и делать это на скорость. У заинтересованных гостей появится возможность обсудить с экспертом и другие головоломки, которые можно принести с собой на мероприятие.

Предварительная регистрация на мастер-класс открыта по ссылке.

Для того чтобы провести весь вечер в компании ИЦАЭ и посетить все мероприятия «ИЦАЭ Open», посетителям центра необходимо зарегистрироваться по двум ссылкам:

https://icae-murmansk.timepad.ru/event/2152757/

https://icae-murmansk.timepad.ru/event/2152759/

«ИЦАЭ OPEN» — проект сети ИЦАЭ. Каждую неделю в 18 городах присутствия Информационные центры по атомной энергии становятся открытыми площадками, на которых любители интеллектуального досуга могут пообщаться с учёными, сыграть в интеллектуальные и настольные игры, стать зрителями научно-популярных ток-шоу и участниками мастер-классов.



«ИЦАЭ OPEN Games» состоится по адресу: Портовый проезд 25, атомный ледокол «Ленин».

Вход свободный. Возраст 10+. Количество участников ограничено.

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 600-078, эл. почте murmansk@myatom.ru или в сообщениях группы Центра ВК.



P.S. Наличие у гостей своей чашки, термобутылки или термостакана для ароматного чая приветствуется!