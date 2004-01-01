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История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов

Выставка из коллекции А. Макарова

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События: Выставки.

На выставке будут представлены произведения художников России и стран ближнего зарубежья. Живопись, уникальная и печатная графика, батик, финифть, резьба по дереву, керамика, роспись по стеклу и камню, авторская кукла, коллажи – объединены одним сюжетом античной мифологии.

Многие работы созданы специально для коллекции Алексея Макарова.
Цель выставки — привлечь внимание широких зрительских масс к современному искусству, показать его разнообразие, популяризировать творчество талантливых художников — наших современников, обратить внимание на то, каким оригинальным, непривычным и противоречивым может быть взгляд разных людей на одну и ту же историю, и проблему.

Художественный музей
c 10 ноября по 17 декабря

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