История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов

На выставке будут представлены произведения художников России и стран ближнего зарубежья. Живопись, уникальная и печатная графика, батик, финифть, резьба по дереву, керамика, роспись по стеклу и камню, авторская кукла, коллажи – объединены одним сюжетом античной мифологии.

Многие работы созданы специально для коллекции Алексея Макарова.

Цель выставки — привлечь внимание широких зрительских масс к современному искусству, показать его разнообразие, популяризировать творчество талантливых художников — наших современников, обратить внимание на то, каким оригинальным, непривычным и противоречивым может быть взгляд разных людей на одну и ту же историю, и проблему.