История Искусства. XIX век. Импрессионисты, постимпрессионисты

Импрессионизм — это направление в живописи, которое появилось во Франции в конце XIX века. Художники этого направления выступали против традиций классицизма и реализма. Они стремились показать красоту конкретного момента, передать свои эмоции от увиденного. Для этого авторы изобрели новые живописные методы. Они отказались от чёрного цвета, не использовали палитру, иногда выдавливали краску из тюбика прямо на холст, а вместо контуров изображаемых предметов использовали мелкие мазки.



Коллекция репродукций «Дар художницы Нади Леже», вдовы известного художника Фернана Леже была передана Министерству культуры и музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Коллекция впоследствии была распределена в музеи СССР, а в 1999 году часть коллекции была отдана в Мурманский областной художественный музей.



Факсимильные репродукции выполнены известными французскими фирмами, в частности «Ги Шпитцер». Техника их изготовления сложна, она сочетает типографский способ с ручной доработкой. Всего в коллекции музея находится 79 работ, представляющие разные эпохи и направления в искусстве: искусство Древнего мира, эпоху Возрождения, работы известных импрессионистов.



На выставке будет представлено около 10 работ известных мастеров: Эдгар Дега, Клод Моне и не только.