В отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (здание филармонии, 2 этаж) начнет работу выставка «История искусства. Эпоха Возрождения. Новое время. Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже». Из собрания музея».

Люди Возрождения говорили о Возрождении того или иного искусства, называя искусством всякое умение - и ремесло, и художество в нынешнем понимании, и науку. Но вот уже полтора столетия, вслед за Жюлем Мишле и Якобом Буркхардтом, произнося это слово, обычно имеют в виду нечто всеобъемлющее и целостное, историческую эпоху, охватывающую XIV-XVI века.

Искусство Возрождения выражалось в стремлении к духовному, нравственному и общественному обновлению человека и человечества на путях обращения к наследию как христианской древности, так и языческой античности. Культура Возрождения зародилась и сформировалась в условиях экономического, политического и социального подъёма позднесредневековых городов, прежде всего Центральной и Северной Италии. Архитектурные и исторические памятники, сохранившиеся от эпохи расцвета Римской Империи, всё ещё стояли на этой земле, поражая воображение средневековых европейцев своими масштабами, величием, соразмерностью, красотой и гармонией пропорций. Благодаря этому, появлялся интерес к той далекой эпохе, называемой Античностью, и которая в течение средних веков была практически предана забвению.

В экспозиции будут представлены факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже», на которых изображены работы лучших мастеров эпохи Возрождения: Микеланджело Буонарротти, Сандра Боттичелли, Тинторетто Якопо и не только.