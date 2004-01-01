История искусства. Древний мир
Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже» из собрания музея
Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже» из собрания музея
Надежда Петровна Ходосевич – Леже – вдова известного французского художника Фернана Леже, русская по происхождению, друг В. Маяковского, И. Эренбурга, неоднократно передавала музею имени А.С. Пушкина в Москве живопись, гобелены, керамику Ф. Леже и П. Пикассо.
Репродукции известнейших мировых произведений были подарены Минску, Москве, Норильску, Новосибирску, Ульяновску и другим городам. Произведения, относящиеся к разделу «Древний мир», полностью отражают особенности первобытного искусства, его реалистичность и искренность.
Факсимильная печать точно передает мельчайшие подробности оригинала: цвет, фактуру особенности материала. Все это придает репродукции большое художественное и познавательное значение.
К 30-летию создания Академии. Из собрания музея
Живопись В.Н. Корбакова (1922-2013). Из собрания Вологодской картинной галереи